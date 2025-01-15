Байден увезёт из Белого дома несколько грузовиков секретных документов
AP: Байден покинет Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами
Президент США Джо Байден планирует уезжать из Белого дома в сопровождении нескольких грузовиков. В машины сложат все накопленные документы, в том числе секретные бумаги, сообщает Associated Press (AP).
«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе. Уходящая администрация пообещала новый и более безопасный протокол проверки того, какие секретные документы будут вывезены из Белого дома», — передаёт агентство.
Последний раз, когда Байден покидал свой пост, он тоже забирал все вещи и увозил «тысячи документов». При этом многие бумаги можно было «отправить на хранение в Национальное управление архивов и документации США».
Напомним, что Байден покинет пост президента 20 января 2025 года, когда пройдёт официальная инаугурация Дональда Трампа в Капитолии. На мероприятие, кстати, не пригласили главного американского любимчика – Зеленского. При этом есть вероятность, что после церемонии состоится разговор президента России Владимира Путина и Трампа. Эксперты заявили, что беседа президентов может пройти в одной из развивающихся стран.
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