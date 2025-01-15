Байден увезёт из Белого дома несколько грузовиков секретных документов

Президент США Джо Байден планирует уезжать из Белого дома в сопровождении нескольких грузовиков. В машины сложат все накопленные документы, в том числе секретные бумаги, сообщает Associated Press (AP).

«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе. Уходящая администрация пообещала новый и более безопасный протокол проверки того, какие секретные документы будут вывезены из Белого дома», — передаёт агентство.