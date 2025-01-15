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15 января, 11:38

Байден увезёт из Белого дома несколько грузовиков секретных документов

AP: Байден покинет Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами

Президент США Джо Байден планирует уезжать из Белого дома в сопровождении нескольких грузовиков. В машины сложат все накопленные документы, в том числе секретные бумаги, сообщает Associated Press (AP).

«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе. Уходящая администрация пообещала новый и более безопасный протокол проверки того, какие секретные документы будут вывезены из Белого дома», — передаёт агентство.

Последний раз, когда Байден покидал свой пост, он тоже забирал все вещи и увозил «тысячи документов». При этом многие бумаги можно было «отправить на хранение в Национальное управление архивов и документации США».

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Напомним, что Байден покинет пост президента 20 января 2025 года, когда пройдёт официальная инаугурация Дональда Трампа в Капитолии. На мероприятие, кстати, не пригласили главного американского любимчика – Зеленского. При этом есть вероятность, что после церемонии состоится разговор президента России Владимира Путина и Трампа. Эксперты заявили, что беседа президентов может пройти в одной из развивающихся стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Наталья Афонина
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