Страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России

Главы МИД 27 стран-членов ЕС согласовали продление антироссийских санкций на полгода. Срок действия рестрикций истекает 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран. Также об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.