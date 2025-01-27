Страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России
Главы МИД 27 стран ЕС согласовали продление санкций против РФ на полгода
Главы МИД 27 стран-членов ЕС согласовали продление антироссийских санкций на полгода. Срок действия рестрикций истекает 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран. Также об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Европа справляется: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России», — говорится в её сообщении в X.
Ранее Life.ru рассказывал, что глава венгерского правительства Виктор Орбан призвал ЕС прекратить политику санкций в отношении России, так как она оказалась неэффективной и в значительной степени вредит странам Европы. Однако сегодня стало известно, что Венгрия одобрит продление наложенных на РФ ограничений, если Будапешт получит от Еврокомиссии гарантии собственной энергетической безопасности.
Shutterstock / FOTODOM / Respiro