Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока он находится у власти

Президент Сербии Александр Вучич заявил о неприемлемости санкций против России со стороны Белграда. В своём выступлении, которое транслировало агентство «Танюг», он подчеркнул, что республика будет сохранять независимость и не позволит никому диктовать ей чужую волю.

«[Сторонники санкций] хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покорённые и порабощённые. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: «Не будете независимой страной». Хотят определять за нас, когда и кому вводить санкции. Но я говорю вам, что, пока я президент Сербии, не будут вводиться санкции ни против России, ни против других наших друзей», — отметил сербский лидер.