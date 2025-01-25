Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока он находится у власти
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan
Президент Сербии Александр Вучич заявил о неприемлемости санкций против России со стороны Белграда. В своём выступлении, которое транслировало агентство «Танюг», он подчеркнул, что республика будет сохранять независимость и не позволит никому диктовать ей чужую волю.
«[Сторонники санкций] хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покорённые и порабощённые. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: «Не будете независимой страной». Хотят определять за нас, когда и кому вводить санкции. Но я говорю вам, что, пока я президент Сербии, не будут вводиться санкции ни против России, ни против других наших друзей», — отметил сербский лидер.
Его слова прозвучали на фоне массового собрания в Ягодине сторонников создания широкого надпартийного движения, которое стало бы альтернативой правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). В тот же день в Белграде прошли регулярные акции протеста студентов и представителей оппозиции.
Ранее Вучич высказался о готовности Белграда предоставить площадку для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его словам, Сербия находится вне военных блоков и способна гарантировать безопасность обеим сторонам.