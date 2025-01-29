От SWIFT могут отключить около 15 российских банков
Bloomberg: Евросоюз обсуждает отключение от SWIFT около 15 российских банков
Евросоюз может ужесточить антироссийские санкции в банковской сфере, в частности сейчас решается вопрос о возможном отключении российских банков от системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков», — сказано в материале.
В статье добавляется, что Еврокомиссия обсуждает и возможность остановить импорт алюминия из России, при этом предполагается ввести промежуточный период, когда металл будет закупаться по системе квот, что якобы подготовит европейцев к дальнейшему полному запрету поставок.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил «убить» знаменитую платёжную систему SWIFT на фоне угроз со стороны Запада отключить от неё финансовые учреждения РФ. Он заявил, что сделать её аналог довольно легко — двум сторонам всего лишь надо договориться между собой. Также потребуются некоторые технологические решения.
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