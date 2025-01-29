Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 07:55

От SWIFT могут отключить около 15 российских банков

Bloomberg: Евросоюз обсуждает отключение от SWIFT около 15 российских банков

Евросоюз может ужесточить антироссийские санкции в банковской сфере, в частности сейчас решается вопрос о возможном отключении российских банков от системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков», — сказано в материале.

В статье добавляется, что Еврокомиссия обсуждает и возможность остановить импорт алюминия из России, при этом предполагается ввести промежуточный период, когда металл будет закупаться по системе квот, что якобы подготовит европейцев к дальнейшему полному запрету поставок.

Минфин США пригрозил санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT СПФС
Минфин США пригрозил санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT СПФС

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил «убить» знаменитую платёжную систему SWIFT на фоне угроз со стороны Запада отключить от неё финансовые учреждения РФ. Он заявил, что сделать её аналог довольно легко — двум сторонам всего лишь надо договориться между собой. Также потребуются некоторые технологические решения.

Обложка ©

freepik / jcomp

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar