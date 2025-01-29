От SWIFT могут отключить около 15 российских банков

Евросоюз может ужесточить антироссийские санкции в банковской сфере, в частности сейчас решается вопрос о возможном отключении российских банков от системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков», — сказано в материале.

В статье добавляется, что Еврокомиссия обсуждает и возможность остановить импорт алюминия из России, при этом предполагается ввести промежуточный период, когда металл будет закупаться по системе квот, что якобы подготовит европейцев к дальнейшему полному запрету поставок.