Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и сделать свой аналог системы
«Убить» знаменитую платёжную систему SWIFT предложил глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что сделать её аналог довольно легко — двум сторонам всего лишь надо договориться между собой. Также потребуются некоторые технологические решения.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что SWIFT надо убить. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — заявил Костин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава ВТБ также рассказал о создании российско-иранской системы взаиморасчетов. Банк уже запросил у Ирана разрешение на открытие дочернего банка в республике. Костин хочет сделать так, чтобы россияне могли расплачиваться своими картами в Иране.
Ранее Костин предположил, что ключевая ставка Центробанка в этом году будет достаточно высокой, особенно в первой половине года. Он уточнил, что на динамику ставки влияет множество факторов, которые трудно предсказать.
Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС