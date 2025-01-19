Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и сделать свой аналог системы

«Убить» знаменитую платёжную систему SWIFT предложил глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что сделать её аналог довольно легко — двум сторонам всего лишь надо договориться между собой. Также потребуются некоторые технологические решения.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что SWIFT надо убить. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — заявил Костин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава ВТБ также рассказал о создании российско-иранской системы взаиморасчетов. Банк уже запросил у Ирана разрешение на открытие дочернего банка в республике. Костин хочет сделать так, чтобы россияне могли расплачиваться своими картами в Иране.