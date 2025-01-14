Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году

Ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистами.

«Мы прогнозируем, что этот год всё-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. [Будет] повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживём в этой реалии», — указал банкир.