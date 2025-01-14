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14 января, 13:46

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году

Глава ВТБ Костин: Ключевая ставка ЦБ будет достаточно высокой в 2025 году

Андрей Костин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Андрей Костин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистами.

«Мы прогнозируем, что этот год всё-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. [Будет] повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживём в этой реалии», — указал банкир.

Костин дополнил, что на динамику ставки влияет множество факторов, их трудно предсказать. По словам главы ВТБ, Центробанк России (ЦБ) активно мониторит инфляцию и будет принимать решения исходя из её данных.

Банк России сделал прогноз по инфляции в 2025 году
Банк России сделал прогноз по инфляции в 2025 году

Ранее Life.ru писал, что ЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 21%. Однако в регуляторе рассматривали возможность повышения ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что принятые решения по ставке поспособствуют замедлению инфляции в предстоящие кварталы. Позднее в регуляторе отметили, что снизить ставку сейчас невозможно из-за дефицита рабочей силы и других ресурсов.

Дарья Нарыкова
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