Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году
Глава ВТБ Костин: Ключевая ставка ЦБ будет достаточно высокой в 2025 году
Андрей Костин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев
Ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистами.
«Мы прогнозируем, что этот год всё-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. [Будет] повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживём в этой реалии», — указал банкир.
Костин дополнил, что на динамику ставки влияет множество факторов, их трудно предсказать. По словам главы ВТБ, Центробанк России (ЦБ) активно мониторит инфляцию и будет принимать решения исходя из её данных.
Ранее Life.ru писал, что ЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 21%. Однако в регуляторе рассматривали возможность повышения ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что принятые решения по ставке поспособствуют замедлению инфляции в предстоящие кварталы. Позднее в регуляторе отметили, что снизить ставку сейчас невозможно из-за дефицита рабочей силы и других ресурсов.