Набиуллина: Решения ЦБ по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что решение Центробанка сохранить ключевую ставку на высоком уровне поможет добиться устойчивого снижения инфляции в стране. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В экономике сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — пояснила Набиуллина.
По её словам, ЦБ сделал паузу в темпах увеличения ключевой ставки, однако денежно-кредитная политика продолжит оставаться жёсткой ради возвращения инфляции к низким значениям.
Напомним, ключевая процентная ставка ЦБ РФ сейчас составляет 21% годовых, что стало рекордным значением для России. Как поясняется, ставка будет устанавливаться Центробанком в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%. В регуляторе утверждают, что в 2026 году удастся достичь целей по инфляционным ожиданиям.