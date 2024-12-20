Набиуллина: Решения ЦБ по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что решение Центробанка сохранить ключевую ставку на высоком уровне поможет добиться устойчивого снижения инфляции в стране. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В экономике сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — пояснила Набиуллина.