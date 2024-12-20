Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке», — указано в сообщении.

В ЦБ пояснили, что это способствовали факторы, на которые не влияет денежно-кредитная политика. Согласно оценке регулятора, учитывая существенный рост процентных ставок для конечных заёмщиков и охлаждение кредитной активности, текущая жёсткость денежно-кредитных условий создаёт нужные предпосылки для возвращения к целевой инфляции. Целесообразность повышения ключевой ставки Банк России обсудить на следующем заседании с учётом актуальной ситуации.

Прогноз Центробанка гласит, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,0%.