Путин: Набиуллина сама не знает, какой завтра будет ключевая ставка

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не сообщает лично президенту РФ Владимиру Путину о грядущих изменениях ключевой ставки. Об этом российский лидер заявил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

Владимир Путин о повышении ключевой ЦБ РФ. Видео © Life.ru

«Эльвира Набиулина не говорит мне, какая завтра будет ставка. Она, наверное, сама этого не знает», — ответил глава РФ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Путин выразил надежду, что Центробанк на заседании в пятницу примет взвешенное и отвечающее актуальным вызовам решение.