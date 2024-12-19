Путин: Набиуллина сама не знает, какой завтра будет ключевая ставка
Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не сообщает лично президенту РФ Владимиру Путину о грядущих изменениях ключевой ставки. Об этом российский лидер заявил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.
Владимир Путин о повышении ключевой ЦБ РФ. Видео © Life.ru
«Эльвира Набиулина не говорит мне, какая завтра будет ставка. Она, наверное, сама этого не знает», — ответил глава РФ на соответствующий вопрос журналистов.
При этом Путин выразил надежду, что Центробанк на заседании в пятницу примет взвешенное и отвечающее актуальным вызовам решение.
Ранее Владимир Путин заявил, что непростую ситуацию в российской экономике можно объяснить несколькими субъективными факторами и недоработками. По мнению президента, ЦБ РФ мог бы оперативнее и с большей эффективностью использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.
Life.ru