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19 декабря, 13:23

Путин: Набиуллина сама не знает, какой завтра будет ключевая ставка

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не сообщает лично президенту РФ Владимиру Путину о грядущих изменениях ключевой ставки. Об этом российский лидер заявил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

Владимир Путин о повышении ключевой ЦБ РФ. Видео © Life.ru

«Эльвира Набиулина не говорит мне, какая завтра будет ставка. Она, наверное, сама этого не знает», — ответил глава РФ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Путин выразил надежду, что Центробанк на заседании в пятницу примет взвешенное и отвечающее актуальным вызовам решение.

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Ранее Владимир Путин заявил, что непростую ситуацию в российской экономике можно объяснить несколькими субъективными факторами и недоработками. По мнению президента, ЦБ РФ мог бы оперативнее и с большей эффективностью использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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