Путин признал недоработки Центробанка России при борьбе с инфляцией

Экономическую ситуацию в России можно объяснить рядом субъективных факторов и недоработок. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии, которую транслирует Life.ru. Президент отметил, что Центральный банк мог бы эффективнее и своевременнее применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

«Есть и недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, Банк России начал это делать летом. Но эксперты полагают, что это следовало делать раньше. Их много», — сказал Путин.