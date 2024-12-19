Путин признал недоработки Центробанка России при борьбе с инфляцией
Экономическую ситуацию в России можно объяснить рядом субъективных факторов и недоработок. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии, которую транслирует Life.ru. Президент отметил, что Центральный банк мог бы эффективнее и своевременнее применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.
«Есть и недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, Банк России начал это делать летом. Но эксперты полагают, что это следовало делать раньше. Их много», — сказал Путин.
Ранее Путин назвал ситуацию с инфляцией тревожной. Тем не менее, подчеркнул президент, положение остаётся стабильным. Глава государства уточнил, что уровень инфляции в 9% является средним показателем по стране, и поскольку Россия огромна, данные могут значительно варьироваться в разных регионах.
Life.ru