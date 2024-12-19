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19 декабря, 11:01

Путин признал недоработки Центробанка России при борьбе с инфляцией

Экономическую ситуацию в России можно объяснить рядом субъективных факторов и недоработок. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии, которую транслирует Life.ru. Президент отметил, что Центральный банк мог бы эффективнее и своевременнее применять инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

«Есть и недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, Банк России начал это делать летом. Но эксперты полагают, что это следовало делать раньше. Их много», — сказал Путин.

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Ранее Путин назвал ситуацию с инфляцией тревожной. Тем не менее, подчеркнул президент, положение остаётся стабильным. Глава государства уточнил, что уровень инфляции в 9% является средним показателем по стране, и поскольку Россия огромна, данные могут значительно варьироваться в разных регионах.

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Life.ru

Александра Мышляева
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