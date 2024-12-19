Путин объяснил рост цен на продукты в России

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в стране наблюдается рост цен на продукты. Во время прямой линии он указал, что основной причиной этого является разрыв между предложением и спросом.

Путин объяснил россиянам рост цен. Видео © Life.ru

«Прошу прощения у аудитории за то, что сказал, что рост цен и инфляция составляют 9%, а также о росте зарплат и располагаемых доходов — это усреднённые цифры. Конечно, страна огромная. Кто-то меня послушает и скажет: Ну что ты несёшь? Такое бывает, такое есть. Я говорю об усреднённых данных», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что существуют вещи объективного и субъективного характера. По словам лидера РФ, доходы и зарплаты в стране росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы. При этом производство продуктов постоянно увеличивается на 3% ежегодно, и страна полностью обеспечивает себя, отметил президент.

Путин добавил, что среднее потребление мяса в России составляет примерно 80 кг на человека в год, тогда как в мире — около 42 кг. Несмотря на то что, казалось бы, мяса хватает, потребление в стране всё же выросло в два раза за последнее время. Производство молока также увеличивается каждый год, но вместе с тем растёт и потребление этого продукта. Президент пояснил, что количества продуктов не стало значительно больше по сравнению с ростом потребления.

Вторая причина, по словам Путина, урожай, а третья — рост мировых цен на продукты. Кроме того, сказываются антироссийские санкции. Они не имеют ключевой роли, но отражаются.