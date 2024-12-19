Лишь небольшая экономия: Путин оценил идею закрыть льготную IT-ипотеку в России

Потребности в закрытии программы льготной IT-ипотеки в РФ нет, это даст совсем небольшую экономию для бюджета. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«То же самое касается ИТ-ипотеки, 6%. Это льготная ипотека, не так уж и много народу [её запрашивает], совсем недавно мы это обсуждали. Кто-то предлагал её прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет», — объяснил российский лидер.