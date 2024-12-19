Лишь небольшая экономия: Путин оценил идею закрыть льготную IT-ипотеку в России
Путин: Нет нужды закрывать льготную IT-ипотеку в РФ, экономия будет небольшая
Потребности в закрытии программы льготной IT-ипотеки в РФ нет, это даст совсем небольшую экономию для бюджета. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.
«То же самое касается ИТ-ипотеки, 6%. Это льготная ипотека, не так уж и много народу [её запрашивает], совсем недавно мы это обсуждали. Кто-то предлагал её прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет», — объяснил российский лидер.
Ранее Путин объявил, что лимиты по программе семейной ипотеки отменят. Глава государства также раскритиковал банки за неадекватную практику частого изменения условий предоставления семейной ипотеки, что затрудняет молодым семьям возможность воспользоваться этой льготой.
Life.ru