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19 декабря, 11:49

Путин: Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет

Президент России Владимир Путин объявил, что лимиты по программе семейной ипотеки отменят. Соответствующее заявление он сделал во время совместной прямой линии и пресс-конференции.

«Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал российский лидер.

Глава государства также раскритиковал банки за неадекватную практику частого изменения условий предоставления семейной ипотеки, что затрудняет молодым семьям возможность воспользоваться этой льготой. Такую политику учреждений Путин назвал безобразием.

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Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году проблем с семейной ипотекой не будет. По его словам, программа продолжает работать без сбоев, и все желающие могут воспользоваться семейной ипотекой без проблем, как сейчас, так и в будущем.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Opryshko

Александра Мышляева
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