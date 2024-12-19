Путин: Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет

Президент России Владимир Путин объявил, что лимиты по программе семейной ипотеки отменят. Соответствующее заявление он сделал во время совместной прямой линии и пресс-конференции.

«Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал российский лидер.

Глава государства также раскритиковал банки за неадекватную практику частого изменения условий предоставления семейной ипотеки, что затрудняет молодым семьям возможность воспользоваться этой льготой. Такую политику учреждений Путин назвал безобразием.