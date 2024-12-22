Экономист Комолов: Снижение ключевой ставки ещё больше разгонит инфляцию

Снижение ключевой ставки со стороны Банка России ещё больше разгонит инфляцию, уверен научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Олег Комолов. Комментируя решение ЦБ РФ не повышать экономический показатель, он подчеркнул, что рано или поздно регулятор начнёт снижать ставку, что не останется без последствий.

«На этом фоне условия размещения денег на банковских депозитах станут менее привлекательными. Это подтолкнёт многих граждан к тому, чтобы снимать деньги с депозитов и превращать их в потребительский спрос» — отметил эксперт в беседе с Инфо24.