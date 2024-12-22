Экономист Комолов: Снижение ключевой ставки ещё больше разгонит инфляцию
Снижение ключевой ставки со стороны Банка России ещё больше разгонит инфляцию, уверен научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Олег Комолов. Комментируя решение ЦБ РФ не повышать экономический показатель, он подчеркнул, что рано или поздно регулятор начнёт снижать ставку, что не останется без последствий.
«На этом фоне условия размещения денег на банковских депозитах станут менее привлекательными. Это подтолкнёт многих граждан к тому, чтобы снимать деньги с депозитов и превращать их в потребительский спрос» — отметил эксперт в беседе с Инфо24.
За высоким спросом на автомобили, технику, одежду и другие товары, по словам Комолова, последует стремительный рост цен, поскольку объём предложения на рынке не будет успевать за аппетитами покупателей. По этой же причине в последние месяцы возникли слухи, мол, ЦБ может ограничить вывод средств с депозитов, обратил внимание экономист. Однако регулятор вряд ли пойдёт на этот шаг, полагает он.
Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Тем не менее, в регуляторе рассматривали и повышение ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что решения по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы.
Life.ru