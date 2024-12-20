В ЦБ РФ помимо сохранения рассматривали и повышение ставки до 22% и 23%
На сегодняшнем заседании Банк России помимо решения о сохранении ключевой ставки также обсуждал возможность её повышения до 22% и 23% годовых. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Да, рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным надо, следует придать больший вес, называется, здесь и сейчас», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.
Ранее Life.ru сообщал, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В Центральном банке пояснили, что это обусловлено факторами, не поддающимися влиянию денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам, при сохранении текущей политики годовая инфляция должна уменьшиться до 4,0% к 2026 году. Однако после решения ЦБ российский фондовый рынок показал значительный рост основных индексов.
Life.ru