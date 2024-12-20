В ЦБ РФ помимо сохранения рассматривали и повышение ставки до 22% и 23%

На сегодняшнем заседании Банк России помимо решения о сохранении ключевой ставки также обсуждал возможность её повышения до 22% и 23% годовых. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Да, рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным надо, следует придать больший вес, называется, здесь и сейчас», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.