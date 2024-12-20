Индексы Мосбиржи растут на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку
Российский фондовый рынок показывает значительный рост основных индексов после решения Банка России оставить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Индекс Мосбиржи впервые с 12 декабря превысил отметку в 2 500 пунктов.
Перед объявлением решения регулятора индекс составлял 2 451,23 (+1,44%), а индекс РТС — 746,65 (+1,44%). В 13:30 по московскому времени показатель Мосбиржи стремительно увеличился на 4%, достигнув 2 513,01 пункта, в то время как индекс РТС также вырос на 4%, поднявшись до 765,47 пункта.
Ранее стало известно, что Банк России принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. В ЦБ объяснили, что это связано с факторами, которые не находятся под воздействием денежно-кредитной политики. По прогнозам, при текущей политике годовая инфляция к 2026 году должна снизиться до 4,0%.
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