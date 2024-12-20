Индексы Мосбиржи растут на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку

Российский фондовый рынок показывает значительный рост основных индексов после решения Банка России оставить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Индекс Мосбиржи впервые с 12 декабря превысил отметку в 2 500 пунктов.

Перед объявлением решения регулятора индекс составлял 2 451,23 (+1,44%), а индекс РТС — 746,65 (+1,44%). В 13:30 по московскому времени показатель Мосбиржи стремительно увеличился на 4%, достигнув 2 513,01 пункта, в то время как индекс РТС также вырос на 4%, поднявшись до 765,47 пункта.