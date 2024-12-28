Банк России сделал прогноз по инфляции в 2025 году

Годовая инфляция в России в начале 2025 года, по прогнозам Центробанка, будет продолжать увеличиваться и, вероятно, достигнет своего максимума в апреле. Регулятор ожидает, что темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут замедляться, особенно после ужесточения денежно-кредитной политики.

«Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — говорится в сообщении ЦБ.