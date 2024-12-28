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28 декабря, 12:21

Банк России сделал прогноз по инфляции в 2025 году

ЦБ РФ: Годовая инфляция может достигнуть пика в апреле 2025 года

Годовая инфляция в России в начале 2025 года, по прогнозам Центробанка, будет продолжать увеличиваться и, вероятно, достигнет своего максимума в апреле. Регулятор ожидает, что темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут замедляться, особенно после ужесточения денежно-кредитной политики.

«Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, что на заседании совета директоров в декабре ЦБ удивил рынки, оставив ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе пояснили, что это обусловлено факторами, не поддающимися влиянию денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам, при сохранении текущей политики годовая инфляция должна уменьшиться до 4,0% к 2026 году.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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