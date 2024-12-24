В Центробанке объяснили, чем опасно снижение ключевой ставки сейчас

Снижение ключевой ставки в нынешней экономической ситуации чревато ростом издержек и дополнительным разгоном инфляции, так как наблюдается дефицит рабочей силы и других ресурсов. Об этом говорится в ответе Банка России депутату Госдумы Денису Парфёнову, который приводит РИА «Новости».

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — говорится в ответе ЦБ.

Как пояснили в регуляторе, дешёвые кредиты даже при условии их направления в инвестиции не обеспечат производителей допресурсами, а лишь дадут им деньги. Следовательно, финансирование по низким ставкам только усилит конкуренцию предприятий за эти ресурсы, а затем вырастут издержки, а не производство, и цены на конечную продукцию. В ЦБ также добавили, что повышение ключевой ставки лишь затормозит избыточно растущий спрос, а не сократить производственные возможности экономики.