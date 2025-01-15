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Регион
15 января, 09:41

«Нет оснований»: Глава ВТБ счёл идею о заморозке вкладов россиян абсурдной

Глава ВТБ Костин: Идея о заморозке вкладов россиян бессмысленна и абсурдна

Нет никакого смысла в заморозке вкладов российских граждан, а все обсуждения о введении такой меры — это всего лишь слухи. Об этом заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога в Ханое.

«Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов», — отметил он.

По его мнению, эта информация уже несколько месяцев обсуждается в СМИ. Глава ВТБ подчеркнул, что не считает заморозку вкладов экономически оправданной, и отметил, что такая мера крайне непопулярна.

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Напомним, что в Центробанке идею с заморозкой вкладов россиян также сочли абсурдной. Это может нарушить финансовую стабильность страны и ослабить базовые принципы банковской системы. Если деньги будут заморожены, граждане утратят доверие к системе и прекратят вкладывать свои средства в банки.

Обложка ©

ТАСС / Сысоев Григорий

Александра Мышляева
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