«Нет оснований»: Глава ВТБ счёл идею о заморозке вкладов россиян абсурдной

Нет никакого смысла в заморозке вкладов российских граждан, а все обсуждения о введении такой меры — это всего лишь слухи. Об этом заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога в Ханое.

«Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов», — отметил он.

По его мнению, эта информация уже несколько месяцев обсуждается в СМИ. Глава ВТБ подчеркнул, что не считает заморозку вкладов экономически оправданной, и отметил, что такая мера крайне непопулярна.