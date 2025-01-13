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13 января, 08:52

«Абсурдная идея»: Центробанк не оценил идею заморозки вкладов

Центробанк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной

Центробанк назвал идею о заморозке вкладов граждан абсурдной. Это подорвёт основы банковской системы и дестабилизирует финансовую структуру страны, заявили в телеграм-канале регулятора.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвёт основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заёмщикам», — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России добавили, что при заморозке денег люди перестанут доверять системе и вкладывать средства в банки. Этр приведёт к затруднению кредитования экономики.

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Ранее Банк России заявил, что снижение ключевой ставки в нынешней экономической ситуации чревато ростом издержек и дополнительным разгоном инфляции, так как наблюдается дефицит рабочей силы и других ресурсов. Дешёвые кредиты даже при условии их направления в инвестиции не обеспечат производителей допресурсами, а лишь дадут им деньги.

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Life.ru

Николай Рюмин
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