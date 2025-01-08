Есть изменения: Россиянам объяснили порядок уплаты налога на вклады

Налог на депозитные вклады за минувший год необходимо будет заплатить до 1 декабря 2025 года, а за текущий — до 1 декабря 2026 года, напомнила россиянам член комитета по образованию и социальной политике ТПП Инна Литвиненко. Она также обратила внимание, что в правилах произошли изменения.

«По депозитным вкладам ставка останется 13-15%, но сумма снизится, с которой будет начисляться налог. Если по итогам 24-го года это была сумма в пять млн рублей, то по итогам 25-го это будет сумма в 2,4 млн рублей. До этой суммы ставка составит 13%, свыше — 15%», — отметила экономист.