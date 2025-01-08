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8 января, 13:28

Есть изменения: Россиянам объяснили порядок уплаты налога на вклады

Экономист Литвиненко: Налог на банковские вклады составляет 13-15%

Налог на депозитные вклады за минувший год необходимо будет заплатить до 1 декабря 2025 года, а за текущий — до 1 декабря 2026 года, напомнила россиянам член комитета по образованию и социальной политике ТПП Инна Литвиненко. Она также обратила внимание, что в правилах произошли изменения.

«По депозитным вкладам ставка останется 13-15%, но сумма снизится, с которой будет начисляться налог. Если по итогам 24-го года это была сумма в пять млн рублей, то по итогам 25-го это будет сумма в 2,4 млн рублей. До этой суммы ставка составит 13%, свыше — 15%», — отметила экономист.

В беседе с телеканалом «Звезда» она добавила, что россиянам не нужно самостоятельно рассчитывать сумму налога. Эксперт подчеркнула, что банки подают данные в ФНС РФ, откуда уже гражданам приходят уведомления.

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Ранее Life.ru сообщал, что стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличили вдвое с 1 января. Кроме того, судебные приставы получили право взыскивать долги в цифровых рублях.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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