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Регион
3 января, 08:35

Судебные приставы получили право взыскивать долги в цифровых рублях

ФССП: С 1 января приставы могут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях

С 1 января 2025 года судебные приставы смогут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях. Это коснётся как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«ФЗ от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона <...> начнут действовать с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Взыскание долгов цифровыми рублями возможно, если на счетах у должника отсутствуют средства в рублях, иностранной валюте или в драгоценных металлах. Оператор платформы цифрового рубля по запросу приставов обязан перевести их на депозитный счёт ФССП. Правило с прожиточным минимумом, который необходимо оставить на счету при обычной оплате долгов, в этом случае не действует.

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Ранее Life.ru писал, что в 55 регионах России с 1 января начал действовать туристический налог. Это коснулось территорий, наиболее популярных для отдыха. В частности, речь идёт о горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе и санатории Белокуриха в Алтайском крае.

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АГН «Москва»

Алёна Зиновьева
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