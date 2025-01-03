Судебные приставы получили право взыскивать долги в цифровых рублях

С 1 января 2025 года судебные приставы смогут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях. Это коснётся как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«ФЗ от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона <...> начнут действовать с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Взыскание долгов цифровыми рублями возможно, если на счетах у должника отсутствуют средства в рублях, иностранной валюте или в драгоценных металлах. Оператор платформы цифрового рубля по запросу приставов обязан перевести их на депозитный счёт ФССП. Правило с прожиточным минимумом, который необходимо оставить на счету при обычной оплате долгов, в этом случае не действует.