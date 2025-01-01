В России с 1 января начал действовать туристический налог

С 1 января в 55 регионах России введён туристический налог, который, как правило, будет действовать в отдельных муниципалитетах.

В некоторых субъектах, таких как Республика Алтай, Камчатка, Карелия и Вологодская область, налог будет применяться ко всему региону. В других же он будет действовать только в административных центрах, включая Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Нальчик, Пензу, Рязань, Тулу, Улан-Удэ, Хабаровск и Элисту.

В большинстве случаев новые налоговые ставки будут касаться территорий, популярных у туристов. Так, в Кузбассе, помимо Кемерова и Новокузнецка, налог также введут на горнолыжном курорте «Шерегеш». В Алтайском крае в список вошёл известный санаторий Белокуриха, а в Иркутской области — посёлок Листвянка на Байкале. В Калининградской области налог будет действовать в Светлогорске и Зеленограде, в Краснодарском крае — в Сочи, а в Ставропольском крае — в курортных городах Кавказских Минеральных Вод.

Собранные средства будут направлены на различные нужды. Например, в Новокузнецке они помогут уладить дефицит бюджета, в Биробиджане, Благовещенске, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске пойдут на улучшение городской инфраструктуры. На Алтае планируется использовать эти деньги для очистки скал от граффити и охраны природных ресурсов, пишет ТАСС.