Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличили вдвое с 1 января

С 1 января 2025 года в России вдвое выросли стандартные налоговые вычеты для семей с детьми. Речь идёт о выплатах на второго, третьего и каждого последующего ребёнка. Кроме того, повышается размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты. Теперь он равен 450 тысячам рублей, а не 350 тысячам, как это было ранее.

Ежемесячные налоговые вычеты на второго ребёнка выросли до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — до 6000 рублей. А вот размер вычета на первого ребёнка остался прежним — 1400 рублей.

Правительство приняло изменения в российский Налоговый кодекс ещё в 2024 году, но заработали они с 2025-го. Главными изменениями стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.