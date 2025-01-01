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Регион
1 января, 17:32
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Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличили вдвое с 1 января

С 1 января 2025 года в России вдвое выросли стандартные налоговые вычеты для семей с детьми. Речь идёт о выплатах на второго, третьего и каждого последующего ребёнка. Кроме того, повышается размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты. Теперь он равен 450 тысячам рублей, а не 350 тысячам, как это было ранее.

Ежемесячные налоговые вычеты на второго ребёнка выросли до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — до 6000 рублей. А вот размер вычета на первого ребёнка остался прежним — 1400 рублей.

Правительство приняло изменения в российский Налоговый кодекс ещё в 2024 году, но заработали они с 2025-го. Главными изменениями стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.

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Ранее на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) появилась промостраница о налоговых изменениях в 2025 году. В текущем году кабмин принял ряд значительных изменений в Налоговый кодекс с целью усовершенствования работы системы налогообложения. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 12 июля 2024 года.

Обложка ©

Freepik/senivpetro

Алена Пенчугина
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