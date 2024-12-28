На сайте ФНС России появилась промостраница о налоговых изменениях в 2025 году

На сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) появилась новая промостраница, посвящённая теме «Налоги 2025». Перейдя по ссылку, граждане могут подробнее ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве со следующего года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В текущем году правительство приняло ряд значительных изменений в Налоговый кодекс с целью усовершенствования работы системы налогообложения. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 12 июля 2024-го.

«На промостранице подробно разъясняется, какие доходы попадают под пятиступенчатое налогообложение, и как будет рассчитываться налог на конкретном примере. Выплаты, связанные с участием в СВО, для работников Крайнего Севера и приравненных к нему местностей облагаются по ставкам 13%/15%», — отметили в ФНС.

Изменения также коснулись тех, кто сдал нормы ГТО и успешно прошёл диспансеризацию. На данные категории в следующем году появится новый налоговый вычет. Кроме того, вырастут стандартные вычеты на детей: до 2800 рублей на второго ребёнка, а также до 6000 рублей на третьего и каждого последующего.

В сфере бизнеса повысятся налоги на прибыль и расширятся возможности для перехода на упрощённую систему налогообложения (УСН). Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели на упрощённой программе, начиная с 1 января 2025-го, будут признаны плательщиками НДС. Под исключения попадают лишь те, чьи доходы в текущем году не превысили 60 миллионов рублей. Освобождение будет рассчитано автоматически.

Также в пресс-службе ФНС пояснили, что предприниматели, ранее дробившие бизнес, могут попасть под амнистию и освободиться от штрафов, если в 2025-2026 годах перестанут пользоваться данными схемами.