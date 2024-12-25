Российским пенсионерам напомнили о ряде льгот и налоговых послаблений

Российские пенсионеры могут получать различные льготы и меры поддержки. К примеру, они могут не платить налог на имущество, затрагивающий жильё, парковочные места, гаражи. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Пенсионер имеет право не платить налог по одному из объектов, которые есть в его собственности. Всё остальное придётся оплачивать, уточнил юрист. Кроме того, граждане почтенного возраста освобождаются от уплаты налога на участки, площадь которых составляет не более шести соток.

Условия освобождения от транспортного налога могут меняться в зависимости от того, где живёт пенсионер, ведь на федеральном уровне таких льгот нет. Во многих регионах, однако, приняты соответствующие меры. К примеру, в Москве налог на транспорт не платят удостоившиеся звания Героя СССР и РФ, а также обладатели наград орденом Славы трёх степени, а также ветераны и инвалиды войны, боевых действий и так далее.

Перейдём к оплате ЖКУ: здесь пенсионеры могут оформлять субсидии. Право на это имею герои РФ, СССР, Социалистического Труда, труда РФ, участники Великой Отечественной войны и тому подобные категории граждан.

«При отсутствии льготного статуса пенсионер может воспользоваться субсидией для оплаты ЖКУ. Её размер рассчитывается индивидуально и зависит от уровня доходов, состава семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», — отметил специалист.

При максимальных значениях субсидия может составить 22% от суммы, но в регионах показатель могут снижать по своему усмотрению.