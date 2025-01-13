Заморозка вкладов. Стоит ли её бояться и насколько безопасно хранить деньги в банках В последние месяцы всё чаще стал возникать вопрос: возможна ли заморозка вкладов в 2025 году? Центробанк дал разъяснения вкладчикам, а экономисты рассказали, насколько безопасно хранить деньги в банках. 13 января, 11:32 В Центробанке рассказали, возможна ли заморозка вкладов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Почему россияне стали бояться заморозки вкладов

Опасения о заморозке вкладов возникли на фоне активного повышения ключевой ставки в 2024 году. Проценты по вкладам выросли. Многие люди стали откладывать крупные покупки, так как у них появилась возможность преумножить свои сбережения. Предприниматели тоже часто предпочитают положить деньги на вклад, а не направлять их на расширение бизнеса.

Ставки по вкладам составляют сейчас более 20% годовых. На этом фоне резко вырос приток денег в банки. По данным Центробанка, за десять месяцев 2024 года прирост средств населения в банках составил 7,4 трлн рублей (+16,3%). Всего россияне хранят в банках 52,9 трлн. Соответственно, многие стали опасаться, что таким образом банки привлекают деньги, но отдавать их не будут. Несмотря на то что у этих страхов не было под собой никакого экономического обоснования, некоторые вкладчики стали волноваться.

Возможна ли заморозка вкладов

В Центробанке сообщили Лайфу, что никакой заморозки вкладов не будет. Сама идея блокировки денег абсурдна. Это не просто грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Такой шаг подорвёт основы банковской системы, а также финансовую стабильность страны.

— Да, банки привлекают свободные деньги населения и компаний. Важно понимать, что благодаря этому они имеют возможность выдавать кредиты заёмщикам. Если представить себе, что вклады заморозят, то люди и бизнес потеряют возможность распоряжаться своими деньгами. В результате никто уже не захочет держать деньги в банках. Значит, банки потеряют возможность кредитовать экономику. В любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим, — пояснили в Центробанке.

В Центробанке также исключили заморозку вкладов как альтернативу повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. При высоких ставках людям выгодно отложить крупные покупки и заработать на вкладах. Как итог: замедляется спрос на товары и услуги, а вместе с ним и инфляция.

Если же «заморозить» вклады, то люди надолго потеряют доверие к банкам. В итоге они начнут вкладывать свои сбережения в недвижимость и товары, а следствием станет разгон инфляции. Таким образом, все опасения о заморозке вкладов беспочвенны.

— На наш взгляд, сценарий с заморозкой вкладов является маловероятным. Во-первых, банки давно перестали быть условной «кассой», где можно взять деньги под процент и положить под процент. Банки сейчас — сложнейшие структуры, которые предоставляют множество побочных финансовых и нефинансовых сервисов и которые часть прибыли извлекают не из банковской деятельности. А это значит, деньги у банков на покрытие долгов по вкладам — есть. Банки отчитываются о приросте прибылей, а их акции неплохо себя чувствуют на фондовом рынке, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Во-вторых, по его словам, вероятно, после снижения ключевой ставки в 2025–26 годах часть средств будет оттянута из банков, но не настолько, чтобы говорить об этом как о разгоняющем инфляцию факторе (чего опасаются отдельные аналитики). Скорее всего, граждане вернутся к другим формам приумножения капиталов, а не пойдут сразу же тратить накопленное.

— Также не стоит забывать, что идея с заморозкой вкладов часто звучит из политически ангажированных каналов. Основная цель — создать волнения и панику среди населения. В любом случае никогда не стоит поддаваться эмоциям, нужно сохранять голову холодной и пользоваться проверенным методом «распределения финансовых яиц по нескольким корзинам», — добавил Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева