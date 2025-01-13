В середине января курс рубля подойдёт к знаковой отметке. Чего ждут на валютном рынке Сразу несколько факторов повлияют на курс валют в середине января. Среди них инаугурация Дональда Трампа, а также политика Банка России. Каких событий ждут экономисты и как они скажутся на рубле? 12 января, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса валют на середину января. Обложка © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov

Чем необычна обстановка на валютном рынке в январе 2025 года

После новогодних праздников курс рубля относительно корзины основных валют в среднем остаётся на уровнях конца 2024 года. Внебиржевой доллар на 10 января — 102,3, или +0,6% от 30 декабря; евро на процент ниже — 105,1; биржевой юань — под 13,7. Таким образом, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, пока никаких изменений на валютном рынке не произошло.

Впрочем, такое затишье может быть временным. В январе курс валют может отреагировать на несколько важных факторов.

— На середину января ситуация на валютных рынках характеризуется завершением периода низкой активности после новогодних праздников. Ключевые события и факторы, которые могут повлиять на курс рубля в этом периоде: инаугурация Дональда Трампа (20 января), стоимость нефти и политика Банка России. Инаугурация нового президента США может вызвать временное укрепление доллара на фоне ожиданий более жёсткой внешнеэкономической политики США, включая санкции против России или изменения в мировой торговле. Однако влияние будет скорее краткосрочным, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, рост цен на нефть поддерживает рубль, а текущая позитивная динамика сохраняется. Если цены на нефть удержатся на высоком уровне, курс рубля останется стабильным.

— Важно отметить, что политические события, включая инаугурацию представителей новой администрации в США, вероятно, не окажут существенного влияния на валютный рынок России, поскольку он в значительной степени изолирован от внешнего мира. Основными участниками рынка остаются экспортёры и импортёры. Причём около половины внешнеэкономических операций уже проводится в национальных валютах. Это привело к снижению ликвидности рынка и сделало доллар и евро менее привлекательными как инструмент сохранения сбережений, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Каким будет курс рубля во второй половине января

Александр Шнейдерман считает, что в первом квартале 2025 года курс доллара будет на уровне 94–105 рублей. Его прогноз по юаню на зиму — 12,9–15 рублей.

— В условиях изменившейся структуры российского валютного рынка делать конкретные прогнозы по курсу рубля стало значительно сложнее. После введения санкций в отношении Московской биржи и последующего отказа от биржевых торгов долларом и евро механизм формирования курса претерпел существенные изменения. Сейчас курс определяется преимущественно на основе внебиржевых сделок между банками, что сделало его менее предсказуемым и более зависимым от административного регулирования, — отметил Владислав Антонов.

По его словам, российский рубль сейчас торгуется в определённых диапазонах, которые соответствуют интересам правительства с учётом текущей геополитической обстановки и динамики нефтяных котировок. С начала декабря 2024 года установились следующие торговые диапазоны: американский доллар колеблется в пределах 99–105,75 рубля, европейская валюта движется в коридоре 103,4–110 рублей, а китайский юань находится в пределах 13,3–14,3 рубля. Есть основания полагать, что в ближайшее время курс продолжит находиться в этих пределах.

Михаил Зельцер отметил, что на фоне восстановления механизмов расчётов за экспорт девальвации рубля не ожидается. Выход ЦБ на рынок с 9 января может лишь незначительно поддержать иностранные валюты (Банк России возобновил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила).

— А геополитическая повестка сложная и неоднозначная — то угроза санкций от уходящих демократов, то готовность лидера республиканцев к встрече с президентом России. Это может временно расширять волатильность рубля. По нашим оценкам, без форс-мажоров январь может завершиться для юаня ниже 14, а доллар останется недалеко от 100, — добавил Михаил Зельцер.

Стабильные цены на нефть и действия ЦБ будут удерживать рубль в пределах этого диапазона — 98–103 рубля за доллар, но события, связанные с инаугурацией Трампа, могут вызвать краткосрочные скачки курса. Такое мнение высказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Он отметил, что Центробанк продолжит поддерживать рубль через процентную ставку и валютные интервенции. Это ограничит сильные колебания курса.

Авторы Нина Важдаева