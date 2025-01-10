Выросли акцизы на бензин. Как изменятся цены на топливо С 1 января выросли акцизы на бензин, а обстановка на топливном рынке остаётся противоречивой. На цены влияет сразу несколько факторов. Сколько будет стоить топливо на АЗС? 9 января, 21:20 На АЗС изменятся цены на бензин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В 2024 году бензин подорожал примерно на 9,3%, а дизель — на 8,34%. При этом правительство активно работает над сдерживанием роста цен. Основные механизмы регулирования включают демпферные выплаты нефтяным компаниям (государственные доплаты за поставки топлива на внутренний рынок) и временные ограничения экспорта топлива. В 2024 году правительство дважды вводило запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

В 2025 году не исчезает и фактор возможного дефицита предложения, который способен повлиять на рост цен. Это связано в том числе с новостями о повреждениях на нефтебазах и нефтеперерабатывающих предприятиях. Могут возникнуть локальные перебои со снабжением, а подобные события влияют на такой способ организации торговли бензином, как биржа. Этот момент отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

С 1 января 2025 года акциз на бензин 5-го класса повышен на 14% (до 17 088 рублей за тонну). Акциз на дизельное топливо вырос на 16% (до 12 120).

— Повышение акцизов с 1 января 2025 года неизбежно приведёт к дальнейшему удорожанию топлива, поскольку акцизы составляют значительную часть (70–80%) конечной стоимости бензина. Особенно заметное повышение цен ожидается на высокооктановые марки бензина (АИ-95, АИ-98), — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом, по его словам, ситуацию осложняет несколько факторов: затянувшиеся ремонты на НПЗ из-за санкций и проблем с поставками оборудования, а также внеплановые остановки предприятий.

— По моим оценкам, в 2025 году цены на топливо продолжат расти. Средние темпы роста за последние 15 лет составляют 7–8% в год. Учитывая сложившуюся ситуацию на российском топливном рынке, по итогам года рост может составить в районе не менее 10%. Многое будет зависеть от эффективности сдерживающих мер и общей ситуации на мировом рынке нефти, — добавил Владислав Антонов.

Для сдерживания роста цен на топливо Правительство России применяет различные меры, включая налоговые вычеты для нефтеперерабатывающих заводов и регулирование цен на оптовом рынке. Однако эти меры могут лишь частично компенсировать влияние повышения акцизов, и в первом квартале 2025 года ожидается дальнейший рост розничных цен на бензин минимум на 5%. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Цены на бензин вырастут. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Повышение акцизов на топливо с начала 2025 года приведёт к заметному росту цен на бензин и дизельное топливо уже в январе-феврале. Оценить размер увеличения цен можно будет, когда закончится первая рабочая неделя, то есть к 13 января. На данный момент мы можем ожидать рост розничных цен до конца января на 4–5%. Такой прогноз сделал Олег Калманович.

— Рост оптовых и розничных цен на бензин оказывает влияние на стоимость других товаров и услуг. Несмотря на предпринимаемые меры, полностью сдержать этот рост в ближайшее время вряд ли удастся, — добавил Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева