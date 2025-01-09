Купить квартиру на вторичном рынке станет проще. Как будут меняться цены в 2025 году В 2025 году на рынке вторичной недвижимости ожидаются изменения, за счёт которых жильё в некоторых сегментах станет доступнее. Какие тренды будут влиять на стоимость жилья и что будет с ценами на квартиры? 8 января, 21:20 Продавцы увеличивают скидки на вторичную недвижимость. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Что изменилось на рынке вторичной недвижимости в 2024 году

По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1%. За последние 12 месяцев она выросла до 135 000 рублей за квадратный метр. При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 5,7 процентных пункта. Снижение темпов динамики обусловлено в том числе готовностью собственников снижать цену в объявлении о продаже, чтобы быстрее продать квартиру. Такие цифры привёл коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Заметное увеличение медианной цены квадратных метров на вторичном рынке в течение года продемонстрировали только Казань (+14,8%, до 172 000 рублей за кв. м) и Нижний Новгород (+10,9%, до 135 000 рублей за кв. м). В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,1 до 9,9%.

При этом меньше всего стоимость квадратного метра за 12 месяцев выросла в столице. Относительно декабря 2023 года медианная цена одного метра на вторичке увеличилась на 1,1% — до 338 000 рублей. В Санкт-Петербурге годовой рост стоимости тоже оказался небольшим — на 2,9%, до 206 000.

Городами с самыми дешёвыми квадратными метрами на вторичке стали такие миллионники, как Волгоград (96 000), Челябинск (96 000), Воронеж (100 000) и Пермь (100 000). В остальных мегаполисах медианная цена метра на вторичном рынке превысила 100 000 рублей.

— Объём предложения в среднем по миллионникам с декабря 2023 года по декабрь 2024 года увеличился на 25%. Это связано с традиционно более долгими сроками экспозиции готового жилья. При этом относительно ноября 2024 года экспозиция, наоборот, сократилась. Это может быть связано с сезонным фактором: перед новогодними праздниками некоторые собственники временно снимают свои публикации, чтобы вернуться к поиску покупателя уже в январе или феврале. Вторая причина — переориентация некоторых продавцов на сдачу квартиры в долгосрочную аренду, — рассказал Евгений Белокуров.

Изменения в динамике стоимости вторичной недвижимости в крупнейших городах России к концу года стали минимальными. Более того, стагнация на рынке готового жилья, которая продолжается с начала лета, повлияла и на годовую динамику цен в мегаполисах. Средний рост стоимости метра на 6,1% оказался ниже инфляционной динамики в этом году.

— Также в 2024 году мы фиксировали удлинение сроков экспозиции вторички и увеличение средних дисконтов от продавцов. Эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья, что связано с ростом уровня ключевой ставки, — добавил Евгений Белокуров.

Вторичный рынок сейчас интересен в первую очередь для покупателей, готовых быстро выходить на сделки за наличные. Продавцы, которые стремятся продать объект в короткие сроки, всё чаще готовы идти на торг и предоставлять скидки таким покупателям. Размер дисконтов в среднем в городах-миллионниках сейчас составляет 3–5%, но в некоторых случаях может достигать 10%. Однако такие большие дисконты — редкость. К ним приходят обычно уже на личной встрече, например при показе квартиры.

Что изменится на рынке вторичной недвижимости в 2025 году

В 2025 году ожидается продолжение стагнации средних цен на рынке готового жилья. Ощутимых распродаж вторички не предвидится, так как предоставление наиболее значительных скидок относится к ограниченному количеству сделок. К тому же многие владельцы квартир в сложившейся ситуации делают выбор в пользу сдачи жилья в долгосрочную аренду. В этом сегменте они могут заработать и дождаться более выгодных условий для продажи недвижимости. Такой прогноз сделал Евгений Белокуров.

— Поэтому мы не предвидим роста цен в сегменте готового жилья в 2025 году. Покупателям сейчас необходимо либо иметь большой объём сбережений, чтобы покрыть всю сделку наличными, либо увеличить размер первого взноса и обеспечить покупку микроипотекой, которая зачастую гасится досрочно. В таких условиях нет потенциала для повышения цен на вторичку со стороны продавцов, — добавил Евгений Белокуров.

Однако спрос от этой категории покупателей довольно стабильный. На фоне изменения курса рубля многие предпочитают вложения в недвижимость как традиционный защитный актив. Более того, объём средств на депозитах у россиян к концу 2024 года достиг рекордного значения в 53 триллиона рублей. За последний год он вырос почти на 17%. Если Банк России в следующем году продолжит придерживаться политики таргетирования инфляции, мы, вероятно, можем увидеть первое снижение ставки не ранее второй половины 2025 года. В этом случае спрос на вторичную недвижимость ко второй половине следующего года может несколько возрасти, так как даже при незначительном снижении ставки люди могут начать переводить деньги с депозитов в «бетон».

— На вторичном сегменте будут дорожать только самые ликвидные объекты — недорогие студии, которые больше не строят в Москве, а с 2025 года и в области. Остальные объекты зафиксируются в цене, так как собственники будут ждать новых льготных ипотечных программ, — рассказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

Он отметил, что этих программ ждут все — и застройщики, и клиенты, и владельцы. Поэтому без понимания данного вопроса делать прогнозы дальше трёх месяцев бессмысленно. Ипотека была и остаётся главным инструментом и катализатором рынка вторичной недвижимости.

Авторы Нина Важдаева