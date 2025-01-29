Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 21:57

Евросоюз введёт пошлины на все сельскохозяйственные товары и удобрения из России

Европейская комиссия (ЕК) утвердила введение пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений, импортируемых из России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК.

Согласно документу, новые тарифы затронут 15% сельскохозяйственного импорта из России. После одобрения Европарламентом и Евросоветом весь аграрный импорт из России будет облагаться пошлинами ЕС.

Еврокомиссия подчёркивает, что такие меры направлены на снижение зависимости Европейского союза от поставок из России и Белоруссии. Особое внимание уделяется удобрениям, поскольку их импорт делает ЕС уязвимым перед потенциальными рисками со стороны России, что угрожает продовольственной безопасности Европы.

Кроме того, в ЕК выразили уверенность, что новые пошлины негативно отразятся на внешнеторговых доходах России.

Песков: Санкции против России — обоюдоострое оружие, которое вредит европейцам
Песков: Санкции против России — обоюдоострое оружие, которое вредит европейцам

Ранее страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России ещё на полгода. К такому соглашению пригли министры иностранных дел 27 государств Европейского союза. Действие существующих ограничений истекает 31 января.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости экономики
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar