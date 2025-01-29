Евросоюз введёт пошлины на все сельскохозяйственные товары и удобрения из России

Европейская комиссия (ЕК) утвердила введение пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений, импортируемых из России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК.

Согласно документу, новые тарифы затронут 15% сельскохозяйственного импорта из России. После одобрения Европарламентом и Евросоветом весь аграрный импорт из России будет облагаться пошлинами ЕС.

Еврокомиссия подчёркивает, что такие меры направлены на снижение зависимости Европейского союза от поставок из России и Белоруссии. Особое внимание уделяется удобрениям, поскольку их импорт делает ЕС уязвимым перед потенциальными рисками со стороны России, что угрожает продовольственной безопасности Европы.

Кроме того, в ЕК выразили уверенность, что новые пошлины негативно отразятся на внешнеторговых доходах России.