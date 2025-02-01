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1 февраля, 17:25

США потребовали от Украины провести выборы в этом году

Спецпосланник Трампа Келлог: Украина должна провести выборы в 2025 году

Спецпосланник президента США Кит Келлог. Фото © ТАСС / CNP via ZUMA Wire

Спецпосланник президента США Кит Келлог. Фото © ТАСС / CNP via ZUMA Wire

В Соединённых Штатах Америки считают, что на Украине должны состояться выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, волеизъявление украинского народа должно касаться не только президентских, но и парламентских выборов.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно», — отметил Келлог в интервью Reuters.

Он также уточнил, что выборы должны состояться до конца 2025 года, особенно если Киев сможет достичь перемирия с Москвой в ближайшие месяцы.

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Ранее спецпосланник рассказал, что у США есть «надёжный план» по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Штаты располагают планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. Однако раскрывать детали анонсированной стратегии он не стал.

Алена Пенчугина
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