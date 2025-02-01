США потребовали от Украины провести выборы в этом году

В Соединённых Штатах Америки считают, что на Украине должны состояться выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, волеизъявление украинского народа должно касаться не только президентских, но и парламентских выборов.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно», — отметил Келлог в интервью Reuters.

Он также уточнил, что выборы должны состояться до конца 2025 года, особенно если Киев сможет достичь перемирия с Москвой в ближайшие месяцы.