США потребовали от Украины провести выборы в этом году
Спецпосланник Трампа Келлог: Украина должна провести выборы в 2025 году
Спецпосланник президента США Кит Келлог. Фото © ТАСС / CNP via ZUMA Wire
В Соединённых Штатах Америки считают, что на Украине должны состояться выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, волеизъявление украинского народа должно касаться не только президентских, но и парламентских выборов.
«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно», — отметил Келлог в интервью Reuters.
Он также уточнил, что выборы должны состояться до конца 2025 года, особенно если Киев сможет достичь перемирия с Москвой в ближайшие месяцы.
Ранее спецпосланник рассказал, что у США есть «надёжный план» по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Штаты располагают планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. Однако раскрывать детали анонсированной стратегии он не стал.