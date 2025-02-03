Кремль отказал нелегитимному Зеленскому в праве подписывать мирный договор с Путиным
Песков: Зеленский не имеет права на переговоры, его полномочия закончены
Владимир Зеленский, официально не занимающий никакой государственный пост, просто не может оставлять свою подпись под документами на переговорах о мире. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Life.ru прокомментировал недавние заявления уполномоченного США по украинскому урегулированию Кита Келлога о необходимости проведения выборов президента на Украине.
«Де-юре полномочия Зеленского закончены. Это никто не может оспорить. Это реальность, существующая на Украине. Сама идея проведения выборов с точки зрения легитимизации руководства страны необходима, как уже говорил (президент России Владимир) Путин», — заявил представитель Кремля.
Украине обязательно нужен представитель власти, который будет иметь право заключать какие-либо договорённости в плане урегулирования конфликта. Киевским властям, разумеется, такой вариант не по душе, пояснил Песков.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина должна организовать президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, если Киев хочет встать на путь мирного урегулирования с Москвой. В тот же день журналист Такер Карлсон назвал Зеленского неизбранным диктатором. А за пару дней до них Владимир Путин говорил, что украинский политик не может подписывать никаких документов, поскольку не является легитимным лидером своей страны.
Life.ru