Владимир Зеленский, официально не занимающий никакой государственный пост, просто не может оставлять свою подпись под документами на переговорах о мире. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Life.ru прокомментировал недавние заявления уполномоченного США по украинскому урегулированию Кита Келлога о необходимости проведения выборов президента на Украине.

«Де-юре полномочия Зеленского закончены. Это никто не может оспорить. Это реальность, существующая на Украине. Сама идея проведения выборов с точки зрения легитимизации руководства страны необходима, как уже говорил (президент России Владимир) Путин», — заявил представитель Кремля.