«Я не знаю, где эти деньги»: Зеленский «потерял» 200 миллиардов долларов американской помощи
Зеленский заявил, что не знает, где 200 млрд долларов, выделенные Киеву США
Владимир Зеленский заявил, что ему не известна судьба 200 миллиардов долларов, которые США выделили Киеву в качестве военной помощи. По данным киевского лидера, Незалежная получила от Штатов немногим более 75 миллиардов, сказал он в интервью Associated Press.
«Когда говорят, что Украина во время войны получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — утверждает он.
Зеленский настаивает, что Украина не получила даже половины обещанной помощи. При этом суммы поступивших средств по версии киевского лидера часто разнятся. Например, когда он говорит о «точной сумме, которую поддержал Конгресс» — 177 миллиардах долларов, то утверждает, что «Незалежная получила эту сумму оружием, а не деньгами», а ещё, что Киев получил только «76 с чем-то миллиардов».
Также Зеленский прокомментировал заморозку финансирования по программам американского Агентства по международному развитию (USAID). Киевский лидер заявил, что по этой линии Незалежная получала порядка 300-400 миллионов долларов для энергетики, медицины и пропускных пунктов, и пообещал, что будет закрывать финансирование этих позиций из госбюджета или с помощью ЕС.
Также Зеленский говорил, что в остальных программах гуманитарной помощи Украина участия не принимала и не получала никаких траншей. Подразумевается, что другие потоки финансирования могли идти напрямую от американских организаций украинским, минуя правительство. Киевский лидер предположил, что президент Штатов Дональд Трамп проведёт аудит и скажет, куда были выделены средства, о которых сам, по его словам, Зеленский ничего не слышал.
Напомним, 21 января Дональд Трамп заявил, что США в сумме выделили на 200 миллиардов долларов больше на военную помощь Украине, чем члены НАТО в Европе. На этом фоне он призвал европейцев усилить свой вклад, учитывая, что конфликт разгорелся у них в регионе.
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