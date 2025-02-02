Владимир Зеленский заявил, что ему не известна судьба 200 миллиардов долларов, которые США выделили Киеву в качестве военной помощи. По данным киевского лидера, Незалежная получила от Штатов немногим более 75 миллиардов, сказал он в интервью Associated Press.

«Когда говорят, что Украина во время войны получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — утверждает он.

Зеленский настаивает, что Украина не получила даже половины обещанной помощи. При этом суммы поступивших средств по версии киевского лидера часто разнятся. Например, когда он говорит о «точной сумме, которую поддержал Конгресс» — 177 миллиардах долларов, то утверждает, что «Незалежная получила эту сумму оружием, а не деньгами», а ещё, что Киев получил только «76 с чем-то миллиардов».

Также Зеленский прокомментировал заморозку финансирования по программам американского Агентства по международному развитию (USAID). Киевский лидер заявил, что по этой линии Незалежная получала порядка 300-400 миллионов долларов для энергетики, медицины и пропускных пунктов, и пообещал, что будет закрывать финансирование этих позиций из госбюджета или с помощью ЕС.

Также Зеленский говорил, что в остальных программах гуманитарной помощи Украина участия не принимала и не получала никаких траншей. Подразумевается, что другие потоки финансирования могли идти напрямую от американских организаций украинским, минуя правительство. Киевский лидер предположил, что президент Штатов Дональд Трамп проведёт аудит и скажет, куда были выделены средства, о которых сам, по его словам, Зеленский ничего не слышал.