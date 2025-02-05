Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал экс-комик.
Напомним, что осенью 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. До сегодняшнего дня главарь украинского режима не выражал готовности отменить это распоряжение.
Ранее Зеленский заявил, что на первой встрече с Россией в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса Запорожской атомной электростанции. По его словам, проблемы в функционировании этого энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» украинский менеджмент.