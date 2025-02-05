Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал экс-комик.

Напомним, что осенью 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. До сегодняшнего дня главарь украинского режима не выражал готовности отменить это распоряжение.