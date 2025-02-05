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Регион
4 февраля, 22:11

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал экс-комик.

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Напомним, что осенью 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. До сегодняшнего дня главарь украинского режима не выражал готовности отменить это распоряжение.

Ранее Зеленский заявил, что на первой встрече с Россией в рамках дипломатических переговоров Киев хочет затронуть тему статуса Запорожской атомной электростанции. По его словам, проблемы в функционировании этого энергетического объекта якобы появились из-за того, что им не управляет «справедливый и профессиональный» украинский менеджмент.

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president.gov.ua

Артём Гапоненко
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