Не пригласили лично: Зеленский объяснил, почему не поехал на инаугурацию Трампа

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп предложил ему посетить инаугурацию, но сделал это «в самых общих чертах», без личного приглашения. По этой причине политик посчитал поездку «неуместной». Об этом он рассказал в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

«В первую очередь, хочу подчеркнуть, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но это было сделано в достаточно неопределённой форме, возможно, как и для других глав государств. Я точно не знаю, кого именно он приглашал лично или иным образом», — заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, необходимо время для обсуждения прекращения конфликта. А на инаугурации, по мнению экс-актёра, у Трампа были другие задачи.

«Мне кажется, что с моей стороны было бы неуместно присутствовать, особенно учитывая, что он был занят и личной встречи не планировалось», — добавил Зеленский.