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4 февраля, 17:05

Зеленский сообщил о рабочих датах визита «американской команды» в Киев

Владимир Зеленский заявил журналистам, что «американская команда» обязательно приедет в Киев в ближайшее время и даже согласованы «рабочие даты» визита. Об этом политик сказал после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«У главы Офиса президента был разговор с Уолтцом (советник Белого дома по национальной безопасности — прим. Life.ru), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ — прим. Life.ru) моя команда имела контакт. У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждём команды. Будем вместе работать», – отметил глава киевского режима.

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Ранее Radio NV, ссылаясь на источники в политических кругах Украины и США, сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по делам Украины и России, Кит Келлог, прибудет в Киев в середине февраля.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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