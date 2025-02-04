Зеленский сообщил о рабочих датах визита «американской команды» в Киев

Владимир Зеленский заявил журналистам, что «американская команда» обязательно приедет в Киев в ближайшее время и даже согласованы «рабочие даты» визита. Об этом политик сказал после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«У главы Офиса президента был разговор с Уолтцом (советник Белого дома по национальной безопасности — прим. Life.ru), и с Келлогом (спецпредставитель по Украине и РФ — прим. Life.ru) моя команда имела контакт. У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждём команды. Будем вместе работать», – отметил глава киевского режима.