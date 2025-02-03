На Украине анонсировали приезд спецпосланника Трампа
Radio NV: Посланник Трампа по Украине Келлог приедет в Киев в середине февраля
Кит Келлог. Обложка © ТАСС/ AP / Andrew Harnik
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по делам Украины и России, Кит Келлог, как прогнозируется, прибудет в Киев в середине февраля. Об этом сообщает Radio NV, ссылаясь на источники в политических кругах Украины и США.
Один из инсайдеров отметил, что после визита Келлог отправится на переговоры в другие страны Европы, а также должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. С главарём киевского режима Владимиром Зеленским, по данным СМИ, Келлог встретится после 11 февраля.
Изначально Келлог должен был посетить Украину в январе, до инаугурации Трампа, но тогда визит был отменён. Как сообщили в МИД Незалежной, причиной стал запрет контактов до инаугурации.
Келлог ранее заявил, что до конца 2025 года на Украине должны пройти президентские выборы. Посланник Трампа подчеркнул, что они должны касаться не только главы государства, но и парламента. Келлог также напомнил, что в демократических странах голосования обычно проводятся даже в условиях боевых действий.