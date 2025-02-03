Специальный посланник президента США Дональда Трампа по делам Украины и России, Кит Келлог, как прогнозируется, прибудет в Киев в середине февраля. Об этом сообщает Radio NV, ссылаясь на источники в политических кругах Украины и США.

Один из инсайдеров отметил, что после визита Келлог отправится на переговоры в другие страны Европы, а также должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. С главарём киевского режима Владимиром Зеленским, по данным СМИ, Келлог встретится после 11 февраля.

Изначально Келлог должен был посетить Украину в январе, до инаугурации Трампа, но тогда визит был отменён. Как сообщили в МИД Незалежной, причиной стал запрет контактов до инаугурации.