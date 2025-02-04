Украина заявила о готовности обсудить с Трампом проведение президентских выборов в 2025 году

В Киеве готовы к обсуждению с американской стороной вопроса о проведении на Украине выборов до конца года. Если этот вопрос будет поднят администрацией действующего президента США Дональда Трампа, то киевские власти рассмотрят такой вариант. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию», — цитирует представителя дипмиссии телеканал «Общественное».

Маркарова утверждает, что инициаторами выборов должна стать именно команда Трампа. По её словам, с Украиной ещё не обсуждалась необходимость проведения выборов до конца года, но если вашингтонская администрация поднимет этот вопрос, Киев готов его обсудить.