Украина заявила о готовности обсудить с Трампом проведение президентских выборов в 2025 году
Посол Маркарова: Украина готова обсудить с США проведение выборов до конца года
В Киеве готовы к обсуждению с американской стороной вопроса о проведении на Украине выборов до конца года. Если этот вопрос будет поднят администрацией действующего президента США Дональда Трампа, то киевские власти рассмотрят такой вариант. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.
«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию», — цитирует представителя дипмиссии телеканал «Общественное».
Маркарова утверждает, что инициаторами выборов должна стать именно команда Трампа. По её словам, с Украиной ещё не обсуждалась необходимость проведения выборов до конца года, но если вашингтонская администрация поднимет этот вопрос, Киев готов его обсудить.
Ранее западные СМИ сообщили, что интересы президента РФ Владимира Путина и Трампа в отношение выборов в Незалежной сошлись. Оба лидера хотят отставки Владимира Зеленского. Спецпосланник президента США Кит Келлог также уверен, что на Украине необходимо провести выборы до конца 2025 года. Однако народ должен отдать голос не только за кандидатуру президента, но и за состав парламента.
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