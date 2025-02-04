Президентские выборы на Украине с открытыми СМИ станут настоящим кошмаром для Владимира Зеленского. Об этом на личной странице в соцсети заявил депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональда Трамп сошлись во мнениях относительно Владимира Зеленского. Журналисты полагают, что оба лидера хотят отставки бывшего комика. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что до конца 2025 года на Украине должны пройти президентские выборы. Он подчеркнул, что они должны касаться не только главы государства, но и парламента. Келлог также напомнил, что в демократических странах голосования обычно проводятся даже в условиях боевых действий.