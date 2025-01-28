Пленный боец украинских ВС заявил, что на президентских выборах в 2019 году выиграть Владимиру Зеленскому помогла подделка бюллетеней. Об этом солдат рассказал на видео Минобороны РФ.

Алексей Бабенко из Черкасской области был направлен командованием ВСУ под Курск в качестве участника операции по вторжению. Там его взяли в плен российские солдаты. Украинец рассказал, что в 2019 году он возглавлял избирательную комиссию в регионе и нередко встречал поддельные бюллетени с голосами за Зеленского.

«Да, попадались подделанные бюллетени с подписями. За Зеленского, почему и вышел он в финал. Владимир Александрович, спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи распались, люди погибают, гибнут», — обратился пленный к украинскому политику.

Он рассказал, что неоднократно видел, как на фронте погибали сослуживцы, с которыми он общался всего пару часов назад. Кладбище в его городе, по словам Бабенко, было забито битком, поэтому его пришлось расширять, когда погибших стало негде хоронить.

В ВСУ действительно ощущается нехватка людей, которую командование компенсирует разными способами. К примеру, самого Бабенко перевели в боевое подразделение, хотя до этого он просто охранял технику и боеприпасы.

«Я охранял ЗИЛ. Он был загружен ротным боекомплектом в село Гончаровка. Я возле него в посадке остался. До ноября месяца охранял его. А потом сказали, что не хватает людей, пойдёшь на замену, на позицию, на дежурство. И вот так в конце декабря нас никто не менял. Сидели в лесу, ждали, когда нас поменяют», — поведал военнослужащий.

Зато сейчас Зеленского никто не может упрекнуть в жульничестве на выборах, ведь их просто нет. В конце декабря 2024 года экс-президент Украины Порошенко* заявил, что выборы разрушат Украину, поскольку будут являться частью «российской информационно-психологической операции». В тот же день он сказал, что в стране, тем не менее, «воняет и смердит выборами». В январе в Киеве вновь засуетились, поскольку переговоры с РФ в любом случае когда-то начнутся, а подпись Зеленского в итоговом документе будет весить не больше автографа любого другого украинца, так как фактический глава киевского режима уже давно не президент этой страны. По сути, он и вовсе безработный.