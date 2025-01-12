Политолог объяснил, почему на Украине засуетились с проведением выборов
Кедми: Киев задумался о выборах после требования Путина о легитимности власти
Украина перейдёт к мирным переговорам только после установления в стране легитимной власти. С таким заявлением выступил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».
Эксперт напомнил, что власть Владимира Зеленского на Украине в данный момент не обладает никакой легитимностью и полностью противоречит конституции. Однако в последнее время в Киеве всё чаще стали звучать разговоры о подготовке новых выборов.
«Сам факт говорит, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Россия готова вести переговоры с легитимной законной властью», — рассказал политолог.
Однако по мнению политолога, судьбу управленца Украины будет решать всё же не простой народ, а США, которые уже подыскивают альтернативу Зеленскому.
Ранее в Раде заявили, что большинство украинцев проголосуют против Владимира Зеленского на новых выборах. Напомним, что полномочия экс-комика официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако он цепляется за конфликт, так как это единственная причина, по которой он всё ещё удерживает власть в стране. Именно поэтому Зеленский отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на режим прекращения огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства.
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