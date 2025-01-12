Украина перейдёт к мирным переговорам только после установления в стране легитимной власти. С таким заявлением выступил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

Эксперт напомнил, что власть Владимира Зеленского на Украине в данный момент не обладает никакой легитимностью и полностью противоречит конституции. Однако в последнее время в Киеве всё чаще стали звучать разговоры о подготовке новых выборов.

«Сам факт говорит, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Россия готова вести переговоры с легитимной законной властью», — рассказал политолог.