Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 06:52

Политолог объяснил, почему на Украине засуетились с проведением выборов

Кедми: Киев задумался о выборах после требования Путина о легитимности власти

Украина перейдёт к мирным переговорам только после установления в стране легитимной власти. С таким заявлением выступил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

Эксперт напомнил, что власть Владимира Зеленского на Украине в данный момент не обладает никакой легитимностью и полностью противоречит конституции. Однако в последнее время в Киеве всё чаще стали звучать разговоры о подготовке новых выборов.

«Сам факт говорит, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Россия готова вести переговоры с легитимной законной властью», — рассказал политолог.

Однако по мнению политолога, судьбу управленца Украины будет решать всё же не простой народ, а США, которые уже подыскивают альтернативу Зеленскому.

«Не пахнет, а смердит уже!» Порошенко* унюхал вонь выборов на Украине
«Не пахнет, а смердит уже!» Порошенко* унюхал вонь выборов на Украине

Ранее в Раде заявили, что большинство украинцев проголосуют против Владимира Зеленского на новых выборах. Напомним, что полномочия экс-комика официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако он цепляется за конфликт, так как это единственная причина, по которой он всё ещё удерживает власть в стране. Именно поэтому Зеленский отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на режим прекращения огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar