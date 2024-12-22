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22 декабря, 14:55

«Есть ли реальная поддержка Зе?»: В Раде рассказали, как пройдут выборы президента на Украине

Депутат Рады Дмитрук: Большинство украинцев проголосуют против Зеленского

Внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук уверен, что большинство граждан Украины в случае проведения выборов проголосуют против лидера киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, жители поддержат тех политиков, которые выступают за мир с Россией.

«Есть ли реальная поддержка Зе? Нет! Это миф и информационный вирус, пропаганда, которым заразили какую-то часть общества. <...> Большей части украинцев нужен Мир! Это уже сформированная и, к сожалению, укреплённая болью разрушений и потерь позиция!» — написал депутат в своём телеграм-канале.

Дмитрук отметил, что необходимо провести адекватно выстроенные выборы: без территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата на Украине) у избирательных участков, а также без закрытых в тюрьмах лидеров и участников реальной оппозиции. Только в таком случае, по его мнению, можно будет добиться огромной явки на избирательных участках.

Политик уверен, что при честных выборах сторонники продолжения конфликта могут претендовать не более чем на 5% голосов, а у Зеленского вообще нет шансов победить. Однако, по словам депутата Рады, единственный способ быть у власти и не нести ответственность за свои преступления у экс-комика — это продолжить войну.

Сейчас значительная часть украинцев не хочет возвращаться в страну из-за нежелания погибать за действующий киевский режим. Однако, как отметил Дмитрук, с удовольствием вернётся после лишения Зеленского власти.

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Напомним, что президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Экс-комик цепляется за украинский конфликт, так как это единственная причина, по которой он всё ещё удерживает власть в стране. Именно поэтому украинский политик отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на режим прекращения огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства. Тем временем президент России Владимир Путин объявил главное препятствие для переговоров с Зеленским. Российский лидер пояснил, что вся украинская власть не является законной, поскольку множество её органов формирует лидер киевского режима, много месяцев назад утративший свою легитимность.

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Telegram / Zelenskiy / Officia

Алена Пенчугина
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