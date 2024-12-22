Внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук уверен, что большинство граждан Украины в случае проведения выборов проголосуют против лидера киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, жители поддержат тех политиков, которые выступают за мир с Россией.

«Есть ли реальная поддержка Зе? Нет! Это миф и информационный вирус, пропаганда, которым заразили какую-то часть общества. <...> Большей части украинцев нужен Мир! Это уже сформированная и, к сожалению, укреплённая болью разрушений и потерь позиция!» — написал депутат в своём телеграм-канале.

Дмитрук отметил, что необходимо провести адекватно выстроенные выборы: без территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата на Украине) у избирательных участков, а также без закрытых в тюрьмах лидеров и участников реальной оппозиции. Только в таком случае, по его мнению, можно будет добиться огромной явки на избирательных участках.

Политик уверен, что при честных выборах сторонники продолжения конфликта могут претендовать не более чем на 5% голосов, а у Зеленского вообще нет шансов победить. Однако, по словам депутата Рады, единственный способ быть у власти и не нести ответственность за свои преступления у экс-комика — это продолжить войну.