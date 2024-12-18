Зеленского назвали «посмешищем» для США и «насосом» для Британии
Медведчук: Британия противостоит США и пытается спасти Зеленского
Владимира Зеленского пытаются спасти власти Великобритании, а для США он уже успел стать «посмешищем и лузером». Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Если для Лондона Зеленский остаётся своим, то для трампистов США он посмешище и лузер. Поэтому Вашингтон явно захочет его сменить, самый гуманный вариант для этого — выборы», — написал политик в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Лондон же такая система не устраивает, отметил Медведчук. Сейчас Зеленский играет для Великобритании «роль насоса для откачки денег из США и ЕС в Великобританию, а война — только удачный предлог для этого».
«У британцев есть договор с бандой Зеленского, что украденные этими коррупционерами деньги США и ЕС будут отправляться именно в британские банки. И потому идёт операция спасения отработанного и использованного с лихвой материала в виде Зеленского», — заявил политик.
Ранее в Британии заявляли, что Зеленскому очень выгоден конфликт с Россией. По словам бывшего посла Великобритании в Москве Иэна Прауда, экс-комик чувствует себя героем. Приезжая в Европу и США, он получает различные подачки со стороны властей и поддержку. Это делает для него невыгодным завершение боевых действий.
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