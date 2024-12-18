Владимира Зеленского пытаются спасти власти Великобритании, а для США он уже успел стать «посмешищем и лузером». Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Если для Лондона Зеленский остаётся своим, то для трампистов США он посмешище и лузер. Поэтому Вашингтон явно захочет его сменить, самый гуманный вариант для этого — выборы», — написал политик в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Лондон же такая система не устраивает, отметил Медведчук. Сейчас Зеленский играет для Великобритании «роль насоса для откачки денег из США и ЕС в Великобританию, а война — только удачный предлог для этого».

«У британцев есть договор с бандой Зеленского, что украденные этими коррупционерами деньги США и ЕС будут отправляться именно в британские банки. И потому идёт операция спасения отработанного и использованного с лихвой материала в виде Зеленского», — заявил политик.