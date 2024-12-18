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Регион
18 декабря, 05:30

«Будет сильный удар»: Трамп отомстит Зеленскому за оскорбление Орбана

Соскин: Трамп примет меры против Зеленского из-за хамства в адрес Орбана

Избранный президент США Дональд Трамп может принять жёсткие меры в ответ на оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Соскин предположил, что в ближайшее время Орбан может обсудить с Трампом хамство бывшего комика. Не исключено, что эта беседа спровоцирует новые американские власти на жёсткие действия по отношению к отставному актёру.

«Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный», — подчеркнул эксперт.

Также на фоне выходки украинца Венгрия, вероятно, примет решение ужесточить свою позицию по вопросу помощи Незалежной в рамках Европейского союза и НАТО. Орбан может потребовать полного пересмотра подхода к оказанию поддержки Киеву, настояв на прекращении любых финансовых и военных поставок.

В офисе Зеленского выставили Орбана лжецом
В офисе Зеленского выставили Орбана лжецом

Напомним, что ранее Зеленский в грубой форме отверг предложение Орбана о посредничестве в мирных переговорах. По словам экс-комика, Киев намерен обсуждать мирное соглашение исключительно с Соединёнными Штатами и не допустит участия Венгрии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Jonah Elkowitz

Тимур Хингеев
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