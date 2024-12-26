«Не пахнет, а смердит уже!» Порошенко* унюхал вонь выборов на Украине

Бывший украинский президент Пётр Порошенко* заявил, что на Украине не пахнет выборами, а «воняет» и «смердит». Соответствующее заявление прозвучало в эфире местного Пятого канала.

«Не пахнет выборами на Украине и в Верховной Раде — на Украине уже воняет выборами, в Раде уже смердит выборами», — посетовал Порошенко*.

Своё недовольство он объяснил тем, что некие «недальновидные политиканы», угрожающие «единству» Украины, хотят прорваться к власти.