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Регион
26 декабря, 09:36

«Не пахнет, а смердит уже!» Порошенко* унюхал вонь выборов на Украине

Порошенко*: На Украине смердит и воняет выборами

Бывший украинский президент Пётр Порошенко* заявил, что на Украине не пахнет выборами, а «воняет» и «смердит». Соответствующее заявление прозвучало в эфире местного Пятого канала.

«Не пахнет выборами на Украине и в Верховной Раде — на Украине уже воняет выборами, в Раде уже смердит выборами», — посетовал Порошенко*.

Своё недовольство он объяснил тем, что некие «недальновидные политиканы», угрожающие «единству» Украины, хотят прорваться к власти.

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Ранее в Раде заявили, что большинство украинцев проголосуют против Владимира Зеленского на новых выборах. Напомним, что полномочия экс-комика официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако он цепляется конфликт, так как это единственная причина, по которой он всё ещё удерживает власть в стране. Именно поэтому Зеленский отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на режим прекращения огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Никита Никонов
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