На Украине заметили признаки согласия Путина и Трампа относительно Зеленского
Politico: Путин и Трамп хотят отправить Зеленского в отставку
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пришли к общему мнению о необходимости замены Владимира Зеленского на должности президента Украины. Об этом сообщил неназванный экс-министр Украины.
«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — сказал экс-политик, передаёт Politico.
Ранее в Финляндии заявили, что если Трамп не будет настаивать на переговорах с Киевом, то у России останется единственный выход — полная капитуляция Украины. Также подчеркивается, что новоизбранный американский президент постепенно дистанцируется от своих предвыборных заявлений касательно украинского конфликта, при этом поддерживая западные нарративы о якобы значительных потерях российских вооружённых сил.
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