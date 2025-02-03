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Регион
3 февраля, 18:09

На Украине заметили признаки согласия Путина и Трампа относительно Зеленского

Politico: Путин и Трамп хотят отправить Зеленского в отставку

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пришли к общему мнению о необходимости замены Владимира Зеленского на должности президента Украины. Об этом сообщил неназванный экс-министр Украины.

«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — сказал экс-политик, передаёт Politico.

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Ранее в Финляндии заявили, что если Трамп не будет настаивать на переговорах с Киевом, то у России останется единственный выход — полная капитуляция Украины. Также подчеркивается, что новоизбранный американский президент постепенно дистанцируется от своих предвыборных заявлений касательно украинского конфликта, при этом поддерживая западные нарративы о якобы значительных потерях российских вооружённых сил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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