На Украине заметили признаки согласия Путина и Трампа относительно Зеленского

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пришли к общему мнению о необходимости замены Владимира Зеленского на должности президента Украины. Об этом сообщил неназванный экс-министр Украины.

«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — сказал экс-политик, передаёт Politico.