Зеленский потребовал от некоторых украинцев вернуть «Вовину тысячу»
Депутат Рады Дмитрук: Уехавшим украинцам придётся вернуть «Вовину тысячу»
Некоторым украинцам придётся вернуть в казну «Вовину тысячу». Об этом заявил депутат Рады Артём Дмитрук. По его словам, 1000 гривен (2 389 рублей), которые Владимир Зеленский дарил гражданам в качестве социальной поддержки, придётся отдать, если получивший денежный презент уехал из страны.
«Сообщают, что некоторым гражданам придётся вернуть назад «вовину тысячу». Речь идёт об украинцах, которые получили деньги, но находятся за границей. Правительство уже начало соответствующую проверку, а средства могут взыскать обратно в бюджет», — сообщил депутат.
Напомним, что в октябре Владимир Зеленский объявил о введении единовременной меры социальной помощи для граждан Украины. С 1 декабря каждому жителю страны было выплачено по тысяче гривен, которые сразу окрестили «Вовиной тысячей». Право её получение имели только те, кто остался жить в стране. Беженцам помощь не полагалась. Но с тех пор многие покинули Незалежную.
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