Зеленский потребовал от некоторых украинцев вернуть «Вовину тысячу»

Некоторым украинцам придётся вернуть в казну «Вовину тысячу». Об этом заявил депутат Рады Артём Дмитрук. По его словам, 1000 гривен (2 389 рублей), которые Владимир Зеленский дарил гражданам в качестве социальной поддержки, придётся отдать, если получивший денежный презент уехал из страны.

«Сообщают, что некоторым гражданам придётся вернуть назад «вовину тысячу». Речь идёт об украинцах, которые получили деньги, но находятся за границей. Правительство уже начало соответствующую проверку, а средства могут взыскать обратно в бюджет», — сообщил депутат.