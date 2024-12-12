«Хакнули систему»: Украинцы научились обналичивать «Вовину тысячу» в обход закона

Украинцы придумали способ обойти ограничения «Зимней еПоддержки» и потратить декабрьскую тысячу гривен от Владимира Зеленского на своё усмотрение. Для этого граждане Незалежной путём несложных манипуляций обналичивают финансовую помощь. Об этом в соцсетях сообщил директор платёжного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.

Напомним, что власти разрешили украинцам использовать единоразовую меру соцподдержки лишь для узкого круга операций, таких как: оплата товаров и услуг, включая коммунальные платежи, покупка железнодорожных билетов и медикаментов, донаты для ВСУ и ряда других. Однако некоторые получатели денег закидывали тысячу гривен на мобильные счета, а затем сразу же оформляли возврат на банковские карты.