Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 01:49

«Хакнули систему»: Украинцы научились обналичивать «Вовину тысячу» в обход закона

Украинцы стали незаконно обналичивать декабрьскую тысячу гривен

Украинцы придумали способ обойти ограничения «Зимней еПоддержки» и потратить декабрьскую тысячу гривен от Владимира Зеленского на своё усмотрение. Для этого граждане Незалежной путём несложных манипуляций обналичивают финансовую помощь. Об этом в соцсетях сообщил директор платёжного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.

Напомним, что власти разрешили украинцам использовать единоразовую меру соцподдержки лишь для узкого круга операций, таких как: оплата товаров и услуг, включая коммунальные платежи, покупка железнодорожных билетов и медикаментов, донаты для ВСУ и ряда других. Однако некоторые получатели денег закидывали тысячу гривен на мобильные счета, а затем сразу же оформляли возврат на банковские карты.

«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть «особо умные» украинцы, решившие таким образом осквернить идею тысячи гривен «Зимней еПоддержки», — возмутился Авраменко.

«Сделали всё, что могли»: Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявил Орбан
«Сделали всё, что могли»: Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявил Орбан

Напомним, что Зеленский анонсировал эту меру соцподдержки в конце октября. Право её получение имеют лишь те украинцы, которые находятся на родине. Беженцы же должны вернуть деньги государству.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar