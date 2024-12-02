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2 декабря, 19:08

«Вовину тысячу» придётся вернуть тем, кто оформит её вне Украины, заявил Шмыгаль

На Украине проверят предоставленную гражданам помощь от государства. Тем, кто оформит заявку о выплате «Тысячи Зеленского» за границей, придётся её вернуть, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что при регистрации заявки декларативным образом люди отмечают, что находятся на территории Украины. Кроме того, факт пребывания в стране будет проверяться программными способами, в частности по реестрам и геолокации.

«Такие люди, как уже было в прошлые разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами», — сказал чиновник.

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Напомним, что в октябре Владимир Зеленский объявил о введении единовременной меры социальной помощи для граждан Украины. С 1 декабря каждому жителю страны будет выплачено по тысяче гривен (примерно 2300 рублей). Журналисты уже начали называть эту инициативу «Вовиной тысячей». Для получения выплаты необходимо подтвердить своё пребывание в стране. В то же время Порошенко* высказал опасение, что Запад может прекратить поддержку Киева из-за этой инициативы.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ryabuha kateryna

Николь Вербер
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