«Вовину тысячу» придётся вернуть тем, кто оформит её вне Украины, заявил Шмыгаль

На Украине проверят предоставленную гражданам помощь от государства. Тем, кто оформит заявку о выплате «Тысячи Зеленского» за границей, придётся её вернуть, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что при регистрации заявки декларативным образом люди отмечают, что находятся на территории Украины. Кроме того, факт пребывания в стране будет проверяться программными способами, в частности по реестрам и геолокации.

«Такие люди, как уже было в прошлые разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами», — сказал чиновник.